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رياضة

أحمد شوبير: أنا أهلاوي عنيف وهددت والدى بسبب مباراة الأهلى والزمالك

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه ينتمي إلى كيان النادي الأهلي منذ طفولته، مضيفا أنه كان يأمل في أن يصبح أحد أبناء القلعة الحمراء.

وقال شوبير خلال لقائه بفضائية الأهلي: "انا اهلاوي عنيف لدرجة انى هددت والدى بسبب مباراة الأهلى والزمالك".

وأوضح أنه كان يغضب كثيرا من تراجع مستوى لاعبي الاهلي في المباريات التي يخوضها، متابعا: "انخفاض مستوي الأهلي كان يثير غضبي عندما كنت طفلا ".
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