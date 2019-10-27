مواطن يشكو وقف بطاقته التموينية منذ 5 أشهر بالمطرية

شكا المواطن أحمد محمد على عمر، من أهالى شارع محمد على منشية خلف المطرية بمحافظة القاهرة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقته التموينية منذ 5 أشهر.



وقال المواطن أحمد محمد على عمر فى شكواه : أنا كان عندى بطاقة تموين رقمها 101014767366 باسمى، البطاقة وقفة من 5 شهور رحت للتموين وقالولى هتشتغل فى شهر 6، ومشتغلتش دخلت على موقع تظلمات وعدالة كاتب البطاقة ليس لديه تظلمات عدالة والبطاقة عندما ذهبت للبقال التموين ظهر على الشاشة بطاقة غير مستحقة، مناشدا المسئولين بالعمل على إعادة تفعيل البطاقة والتحقيق فى الأمر وإعادة صرف مستحقاته التموينية.



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