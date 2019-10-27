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بين الناس

مواطن يشكو وقف بطاقته التموينية منذ 5 أشهر بالمطرية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد محمد على عمر، من أهالى شارع محمد على منشية خلف المطرية بمحافظة القاهرة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقته التموينية منذ 5 أشهر.

وقال المواطن أحمد محمد على عمر فى شكواه : أنا كان عندى بطاقة تموين رقمها 101014767366 باسمى، البطاقة وقفة من 5 شهور رحت للتموين وقالولى هتشتغل فى شهر 6، ومشتغلتش دخلت على موقع تظلمات وعدالة كاتب البطاقة ليس لديه تظلمات عدالة والبطاقة عندما ذهبت للبقال التموين ظهر على الشاشة بطاقة غير مستحقة، مناشدا المسئولين بالعمل على إعادة تفعيل البطاقة والتحقيق فى الأمر وإعادة صرف مستحقاته التموينية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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