رانيا محمود ياسين برفقة شقيقها فى كواليس نصيبى وقسمتك 3

نشرت رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل نصيبى وقسمتك 3 .



وظهر فى الصورة برفقة رانيا محمود ياسين، شقيقها الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ومؤلف العمل.



يذكر ان رانيا محمود ياسين تشارك فى بطولة مسلسل " فلانتينو " ، مع الفنان عادل إمام ، ويشاركهما فى البطولة عدد من الفنانين إبرزهم دلال عبد العزيز وداليا البحيرى .