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فن

رانيا محمود ياسين برفقة شقيقها فى كواليس نصيبى وقسمتك 3

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
نشرت رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل نصيبى وقسمتك 3 .

وظهر فى الصورة برفقة رانيا محمود ياسين، شقيقها الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ومؤلف العمل.

يذكر ان رانيا محمود ياسين تشارك فى بطولة مسلسل " فلانتينو " ، مع الفنان عادل إمام ، ويشاركهما فى البطولة عدد من الفنانين إبرزهم دلال عبد العزيز وداليا البحيرى .
رانيا محمود ياسين برفقة شقيقها فى كواليس نصيبى وقسمتك 3
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