بـ فستان أسود .. شاهيناز تتألق في أحدث ظهور

نشرت المطربة شاهيناز صورة جديدة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وظهرت شاهيناز بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود ونضارة وعلقت قائلة "دايما بتفاجئني كل مرة".



يذكر أن آخر أعمال شاهيناز الغنائية كانت أغنية "ولا زيك في الدنيا يا أمي"، من كلمات حسني حجاج وألحان وتوزيع آدم حسين.



قدمت المطربة شاهيناز العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، منها :" كمان كمان"، و"أنا بعشقه"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغاني.