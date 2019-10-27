أحمد موسى يقاطع حمو بيكا: الكلام دا ماينفعش هنا.. فيديو

قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إنه التقى أحد المسئولين في نقابة الموسيقيين أخبره :«عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا لا يطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك»، مما اضطر الإعلامي أحمد موسى لمقاطعته، وقال له :«الكلام دا ماينفعش هنا».



وأضاف «بيكا»، خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه شعر بالضيق بسبب التعامل معه بذلك الشكل غير اللائق، موضحًا أن انفعاله الشديد جاء بسبب حالة التجاهل التي تعرض لها.