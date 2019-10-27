Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث لإعادة تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن محمد سلامة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا بإعادة تشغيل بطاقة معاش تكافل وكرامة.

وقال محمد سلامة فى رسالته : نعيش على هذا المعاش ومنذ توقفت البطاقة ونحن نعيش اسوأ الايام.  كنا نعتمد على هذا المعاش وقدره 570 جنيها. فهذا المبلغ البسيط كان يساعدنا على مواصلة الحياة .

بيانات الشاكى : رقم البطاقة:6377852021682378

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

احذر.. استخدام الهاتف في الظلام يصيبك بمجموعة أمراض

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

ساديو ماني للتلفزيون النرويجي: محظوظ باللعب مع محمد صلاح.. وفيرمينو شخص خجول

في عيد ميلاد ملكة الإحساس.. إليسا تتخذ قرارا مصيريا بعد حرمانها من الإنجاب

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد