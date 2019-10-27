مواطن يستغيث لإعادة تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة

استغاث المواطن محمد سلامة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا بإعادة تشغيل بطاقة معاش تكافل وكرامة.
وقال محمد سلامة فى رسالته : نعيش على هذا المعاش ومنذ توقفت البطاقة ونحن نعيش اسوأ الايام. كنا نعتمد على هذا المعاش وقدره 570 جنيها. فهذا المبلغ البسيط كان يساعدنا على مواصلة الحياة .
بيانات الشاكى : رقم البطاقة:6377852021682378
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وقال محمد سلامة فى رسالته : نعيش على هذا المعاش ومنذ توقفت البطاقة ونحن نعيش اسوأ الايام. كنا نعتمد على هذا المعاش وقدره 570 جنيها. فهذا المبلغ البسيط كان يساعدنا على مواصلة الحياة .
بيانات الشاكى : رقم البطاقة:6377852021682378
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360