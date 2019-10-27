مواطن يستغيث لإعادة تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة

استغاث المواطن محمد سلامة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا بإعادة تشغيل بطاقة معاش تكافل وكرامة.



وقال محمد سلامة فى رسالته : نعيش على هذا المعاش ومنذ توقفت البطاقة ونحن نعيش اسوأ الايام. كنا نعتمد على هذا المعاش وقدره 570 جنيها. فهذا المبلغ البسيط كان يساعدنا على مواصلة الحياة .



بيانات الشاكى : رقم البطاقة:6377852021682378



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