نصائح ذهبية للحصول على بشرة مثالية في الصباح.. واحذري من كريم الأساس

قالت سمية يوسف خبيرة التجميل، أنه يمكن الحصول على بشرة مثالية في الصباح، حيث ان صحة الوجه والجسم تنبع من الداخل بما يحتويه من فيتامينات ومعادن، لذا فإن ما نتناوله ضروري للغاية في الحفاظ على صحة وجمال بشرتنا.



ونصحت سمية يوسف عبر "صدى البلد"، بضرورة تناول الوجبات التي تحتوي على خضروات وفواكه وألبان وبروتين، بحيث يمد الجسم بكل المعادن التي تساعد على نقاء البشرة ولونها، وهو ما يجعلك تحصلين على بشرة مثالية.



وأكدت أنه يجب على النساء في الصباح أن يتجنبن وضع كريم الأساس، والتركيز على أحمر الخدود والماسكرا لإطلالة صباحية وبشرة مثالية.



أما عن استخدام كريم الأساس بشكل يومي، أوضحت سمية يوسف، انها ترفض استخدامه، لأنه يمنع البشرة من أن التنفس بشكل طبيعي، لأنها تسد المسام تماما، حيث ان اغلب النساء لجأن لاستخدامه لكي يظهرن بـ بشرة مثالية، الا انه يعطي مظهرا خادعا، ويضر البشرة اكثر مما ينفعها.



ونوهت سمية يوسف في ختام حديثها، إلى أنه يجب شرب الكثير من الماء؛ لنحافظ على نضارة البشرة ومرونتها، والحد من ظهور اعراض الشيخوخة، والتجاعيد عليها مبكرا، وقبل اوانها، ويعطيكي بشرة مثالية خالية من العيوب.