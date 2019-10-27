مواطنون يشتكون من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بمنطقة 11 في مدينة نصر.. صور

أستغاث عدد من سكان منطقة امتداد شارع أبو داوود الظاهرى أمام عمارات القضاة المنطقة 11 مدينة نصر،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع فواتير الكهرباء وعدم انتظام كشافى الكهرباء فى قراءة العداد.



وقال محمود عبدالرحمن فى شكواه: نعانى من ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بى وبالمنطقة بأكملها بوجه عام وذلك بسبب عدم انتظام الكشاف فى أخذ قراءة العداد حيث يقوم بالمرور كل شهرين ، مع العلم بأن هذه المشكلة جديدة على المنطقة



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