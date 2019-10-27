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مرأة

أفضل من المطاعم .. طريقة عمل ديليسيا دي كوكو بمذاق لا يقاوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
طريقة عمل ديليسيا
طريقة عمل " ديليسيا دي كوكو "بمذاق لا يقاوم أفضل من الم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل " ديليسيا دي كوكو "بمذاق لا يقاوم أفضل من المطاعم .

مقادير ديليسيا دي كوكو :

كيك سبونج
6 صفار بيض
نصف كوب سكر
1 و نصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون الكاسترد
2 عبوة حليب مبخر
8 صفار بيض
3 ملعقة صغيرة نشا
1 كوب سكر التسقية
1 عبوة حليب

جوز هند المارينج الإيطالي
4 بياض بيض
2 كوب سكر

طريقة تحضير ديليسيا دي كوكو :

كيك سبونج

* يسخن الفرن على درجة حرارة 160

* يخفق بياض البيض في العجان حتى يصبح القوام هش، ويترك جانبا

* تخلط باقي المكونات ماعدا الدقيق في العجان، ثم يضاف بياض البيض والدقيق تدريجيا بالتبادل مع الدقيق

* يخبز في الفرن 30 دقيقة، ويترك ليبرد تماما

* يقطع الكيك على شكل دوائر

* ترص طبقة من الكيك، ويسقى بحليب جوز الهند

* توضع طبقة من الكاسترد، ثم توضع طبقة أخرى من الكيك، وتسقى بالحليب ثم الكاسترد

* تزين بالمارينج، ويحمر الوجه، باستخدام الباشبوري

الكاسترد

* يسخن الحليب على النار

* يمزج البيض مع السكر والنشا

* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض، ثم يوضع على الحليب المتبقي، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريمي، ثم يترك ليبرد تماما

المارينج الإيطالي

* يسخن السكر مع القليل من الماء، حتى تصل درجة الحرارة إلى 118

* يخفق بياض البيض حتى يصبح القوام هش

* يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا، ويخفق في العجان، حتى يصبح مارينج

* يوضع في كيس حلواني، ويترك جانبا
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