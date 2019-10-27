اختفاء عروس قبل زفافها على عريس لرفضها الزواج منه بقرية ميت حواي بالسنطة

شهدت قرية ميت حواي بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة اختفاء عروس بشكل مفاجئ وخروجها من منزل عائلتها قبل زفافها بنحو 72 ساعة لاعتراضها على الزواج من عريسها عكس رغبة أفراد أسرته، وهو ما دفعها للهروب دون تحديد وجهتها.



وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض اختفاء الفتاة العروس والسعي فى إعادتها إلى منزل عائلتها.



كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بتلقي بلاغ من "ع.م.ع.ال" مقيم بقرية كفر ميت حواى التابعة لمدينة السنطة يفيد بتغيب ابنته "د" 19 سنة بدون عمل عن المنزل قبل إتمام زواجها وأدلى بأوصافها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر تحت رقم 8193 إدارى السنطة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

