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فن

نشوى مصطفى: أشعر وكأنني لاعب كرة قدم على دكة الاحتياطى

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
صدى البلد
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احمد البهى
أكدت الفنانة نشوى مصطفى أن بعض الفنانات يخجلن من الاعتراف بعدم عرض أعمال فنية جديدة عليهن.

وقالت نشوى مصطفى لـ صدى البلد، إنها شخصيًا لا تخجل من هذا الأمر، لذا فقد قامت بكتابة منشورها الأخير، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل لأنها لا تعمل منذ فترة طويلة.

وأضافت نشوى، أن الأمر ليس له علاقة بالاحتياج المادى على الإطلاق، بل لرغبتها كممثلة فى ممارسة مهنة تحبها، مؤكدة أنها تشعر وكأنها لاعب كرة قدم متواجد على " دكة الاحتياطى " ، إلا أنها لديها رغبة شديدة فى الاستمتاع بلعب أدوار جديدة لم تقم بتجسيدها من قبل.
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