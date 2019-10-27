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أخبار العالم

15 مرشحا.. غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات الجزائر في تمام منتصف الليل (الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة) غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد أن تقدم للترشح نحو 15 مرشحا للانتخابات من بينهم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق، وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، والمرشح المستقل عبد الرزاق هبيرات، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، ومراد عروج رئيس حزب "الجزائر للرفاه" (تحت التأسيس)، والمرشح المستقل علي سكوري، وبلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، والمرشحين المستقلين عبد الرحمن عرعار وعبد الحكيم حمادي وسليمان بخليلي والمرشح خرشي النوى الذي قدم أوراقه قبل دقائق من غلق باب الترشح.

ومن المقرر أن تعلن سلطة الانتخابات في وقت لاحق أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم على مدار الفترة من 15 سبتمبر الماضي، حتى اليوم، على أن تقوم بفحص ملفات الترشح، والفصل في صحتها وإعلان القائمة النهائية خلال 10 أيام من غلق باب الترشح، بحسب قانون الانتخابات بالجزائر.
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