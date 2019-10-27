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مرأة

الزوج العصبي .. 9 طرق للتعامل معه بشكل صحيح

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
الزوج العصبي
الزوج العصبي
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر مصطلح الرجل العصبي داخل أغلب البيوت والمجتمعات، السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يربي الزوج والأب العصبي أطفاله وكيف تتعامل الزوجة التى اضطرت للمعيشة مع الزوج العصبي .

وضعت استشارى العلاقات الأسرية دينا عزيز، خطوات للتعامل مع الزوج العصبي وهى تشمل ما يلي.

تقبل وجود العديد من الخلافات على أتفه الأسباب.

محاولة اكتشاف الأسباب الحقيقية للخلاف والعمل على تجنبها.

احذري من تجاهل الزوج العصبي فهذا الأسلوب فى التعامل يثير عصبيته.

تقبل مواجهة الزوج بعض مشاكل العمل والضغوط المادية.

عليك مناقشة زوجك فى بعض المشاكل عندما يهدء ومحاولة الوصول إلى حلول.

عليك بتجنب الحوار عند ملاحظة بدء أى نوع من أنواع الشجار أو الصوت العالى.

احذري من انتقاده الدائم.

تجنبيه فى ثلاثة أحوال عند تأخره عن موعد وعند شعوره بالجوع أو الرغبة فى النوم.

عليك بممارسة الرياضة، ومحاولة إشغال نفسك بعيدا عن التفكير بعصبية الزوج.
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