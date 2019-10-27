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رياضة

أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:06 ص
محمد بركات
محمد بركات
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ريهام بكير
فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.

وقال بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الموضوع ظهر في وسائل الإعلام وتم تدواله على أنه حديث يشغل الجهاز الفني ولكن لم نناقش هذا الأمر من الأساس".

وأضاف: أحمد فتحي لاعب كبير وله مكانته داخل الفريق ومحمد صلاح نجم أيضا والملف لم يتم طرحه من الأساس ولدينا أولويات بترتيب المعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر 14و 18 نوفمبر المقبل بالجولتبن الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأكد بركات أن الفريق سيتوجه إلى جزر القمر بعد مواجهة كينيا بطائرة خاصة، لعدم تعرض اللاعبين للاجهاد.
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