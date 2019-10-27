بديل للصنفرة .. خليط طبيعي يساعد على تفتيح البشرة

تبحث أغلب السيدات عن أفضل أنواع كريمات التقشير لتفتيح البشرة بدون أضرار وبأقل التكاليف، ويمكنك استعمال هذا الخليط لتقشير البشرة بالمنزل والتخلص من اسمرار البشرة والحصول على بشرة بيضاء، تقدمه منى محمد خبيرة التجميل



للتخلص من اسمرار البشرة فى نهاية موسم الصيف نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الضارة بالجلد والبشرة يجب عمل هذه الخلطة تفرك تلك الأماكن لتفتيحها وتوحيد لونها.



- المكونات:



- ملح خشن



- عصير ليمونة



- سكر خشن



- الطريقة:



- اخلطي المكونات السابقة



- ضعي الخلطة على الأماكن المراد تفتيحها



- انتظري لمدة 5 دقائق ثم افركي المكان بالمكونات