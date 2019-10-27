بركات: محمود كهربا ابن المنتخب وكوكا لم يخرج قدراته

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي ابن من أبناء المنتخب الوطنى وليس غريبا على منتخب مصر، وسبق شارك مع الفراعنة من قبل في بطولة الأمم الإفريقية 2017 وكأس العالم ولعب العديد من المباريات الدولية".



وثمن مدير المنتخب قدرة حسام البدرى المدير الفني للفراعنة على ترويض اللاعب والسيطرة عليه، والجميع يعرف أن كهربا مر بفترة من الأزمات في الفترة الماضية مع ناديه السابق الزمالك وتركيزه بالتأكيد كان خارج الملعب وبعيدا عن كرة القدم".



وانضم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي لمنتخب مصر رفقة 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه.



وعن اختيار أحمد حسن كوكا، لاعب براجا البرتغالي، أشار بركات خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن الجهاز الفني ، يرى أنه في احتياج لتواجد احمد حسن كوكا، بسبب أن منتخب مصر يعاني من أزمة في هذا المركز منذ فترة، مؤكدا أن كوكا لم يخرج كل قدراته حتى الآن، والبدري مقتنع وسيظل وراء اللاعب حتى يخرج منه أفضل ما لديه.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر 14و 18 نوفمبر المقبل بالجولتبن الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأكد بركات أن الفريق سيتوجه إلى جزر القمر بعد مواجهة كينيا بطائرة خاصة، لعدم تعرض اللاعبين للاجهاد.