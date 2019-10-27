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فن

بعد أسبوع من طرحها .. أنا موجود تقترب من مليون مشاهدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
دخلت أغنية أنا موجود للمطرب مصطفى حجاج إلى قائمة الفيديوهات الغنائية فى مصر عبر موقع يوتيوب.

حققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة، منذ طرحها الأسبوع الماضى عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من ألبوم "هتزهزه" الذى استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح أغنية منه كل أسبوع بدأها بأغنية "آه يا حنان".

وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادى وياسر نور.
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