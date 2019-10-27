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رياضة

باللوائح والقوانين .. انتصارات مجلس الخطيب ونجاحه في إدارة الأزمات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
مجلس ادارة الاهلي
مجلس ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب
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ريهام بكير
نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إدارة العديد من الأزمات، التي أحاطت بالقلعة الحمراء على مدار الفترات السابقة.

اتبع الأهلي في أزماته اللوائح والقوانين في إثبات حقه في العديد من القضايا التي خاضها في آخر سنتين، ونجح بالفعل، وكانت البداية مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي والخاصة بحكم تغريم النادي مبلغ 135 مليون جنيه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر.

انتهاء أزمة شركة مسك دون غرامات
فقد أحال المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب قام بإحالة ملف القضية إلى حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وأشار بدوره إلى ضرورة إقامة دعوى بطلان علي هذا الحكم وبالفعل تم ذلك وقضي فيه في جلسة 9 مايو 2018 ببطلان حكم التحكيم وما ترتب عليه من آثار، إلا أن شركة مسك لم ترتض بالحكم وقامت بالطعن على حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.

تعويض فيفا عن إصابة مروان محسن
وفي ملف آخر، نجح فيه مجلس الخطيب بتحركات حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي بشأن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

فقد تلقت إدارة الأهلي يوم 10 سبتمبر الماضي ، ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017.

تغريم الهارب كوليبالي لصالح الأهلي

منذ أيام قليلة، أعلنت إدارة الأهلي عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه لإنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي.

وتعاقد النجم الساحلي التونسي مع اللاعب الإيفواري ولكنه لم يتمكن من الحصول علي بطاقته الدولية بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه وتغريمه مليون و400 ألف دولار لعدم استكمال تعاقده مع الأهلي.

وسافر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلي تونس ونجح في إنهاء الأزمة بعد أن تم التوصل إلى صيغة رسمية تقضي بتقسيط قيمة الغرامة مليون و400 ألف دولار علي دفعات.

وقالت إدارة الأهلي إن النجم الساحلي سوف يقوم بتحويل 200 ألف دولار بعد 15 يومًا ثم 400 ألف دولار في يوليو 2020 و400 ألف دولار في يناير 2021 و400 ألف دولار في يوليو 2021.

تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30/ 6 /2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت.

وأوضح الحكم الذي أصدره مركز التسوية ، أن مبلغ 150 ألف جنيه، تأتي كتعويض للنادي الأهلي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالنادي الأهلي، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.


الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي
وأخيرا .. أنهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة مستحقات النادي لدى نادي الصفاقسى التونسي بعد شراء النيجيري جونيور أجايي، بناء علي تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقام الأهلي باسترداد مبلغ 125 ألف دولار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلي النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الساعات الماضية.

وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلي في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلى صفوف الفريق في أغسطس 2016 أي ما يقارب 38 شهرًا وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.
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