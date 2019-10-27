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أخبار العالم

ثورة واحدة ما تموت.. متظاهرو لبنان يدعمون العراقيين بهتافات مدوية.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ردد المتظاهرون في لبنان هتافات داعمة لنظرائهم في العراق، حيث تعالت صيحات عشرات اللبنانيين "من العراق إلى بيروت..ثورة واحدة ما تموت".

جاء ذلك بعدما نقلت وكالة رويتر عن مصادر أمنية قولهم إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، طلب من قيادة قوات مكافحة الإرهاب اتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لإنهاء الاحتجاجات.

وذكرت أن جهاز مكافحة الإرهاب ينشر قواته في الناصرية جنوبي العراق، ويقوم بفض الاحتجاجات واعتقال العشرات.

فيما أفادت نقلا عن الشرطة المحلية بأن 7 متظاهرين عراقيين قتلوا، وأصيب 38 آخرين، في مدينة الحلة بالعراق، بعدما فتح عناصر "فصيل مسلح" النار على المحتجين.
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