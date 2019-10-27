انهاء_الخلاف_مع_تركي يتصدر تويتر.. والأهلاوية: نعم لـ إذابة جبل الجليد

تصدر #انهاء_الخلاف_مع_تركي، تويتر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى "تويتر".جاء ذلك بعد الرسالة التي نشرها تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وأكد خلالها انتهاء الخلاف مع القلعة الحمراء واستعداده لدعم الفريق من جديد.وتفاعل عدد من جماهير الأهلى معبرين عن سعادتهم بعودة الود من جديد بين تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وكانت التعليقات كالاتى:.‏هقولكوا كلمتين من بكرة لو الأهلى عايز الجمهور فى التتش هيحصل ومن غير صلح بس مجرد إنهاء الخلافات‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.‏‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي واعتباره فرد من الجمهور.‏بعد التصريح ده احنا هناخد افريقيا واحنا فى التتش😂‎#انهاء_الخلاف_مع_تركى.‏‎شعب دولة الاهلي بيقدر عشاق الكيان‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.‏تركي نختلف او نتفق معاه ولكن الان لا مكان للازمات ‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.‏لابد من زيادة الوعي لدى الجماهير والتصدي لأي محاولات خبيثة من شخصيات خبيثة لزعزعة استقرار ‎#الأهلي ومحبيه وداعميه.وعلى المحبين والداعمين ‎@TurkiAlsheikh أخد الحيطة والحذر وقطع هذه المحاولات.‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.‏تركي الشيخ رجع للأهلي ياباشا‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.‏(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) نعم لازاله جبل الجليد نعم لازاله الاحتقان نعم لعوده المنافسه الشريفه الرياضه اخلاق ‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.‏لسان تركي بيقول :ماعشقتك لجمالك وأنت آية من الجمالاو هويتك لخصالك انت أسمى الناس خصالاو لروحك لجلالك انت هالة من الجلال ‎#انهاء_الخلاف_مع_تركي.الجدير بالذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احذر جماهير الاهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم.وأضاف: احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري، اعود الي الاهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيرهوتذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤"