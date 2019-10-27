بسبب منشور البحث عن عمل.. نشوى مصطفى: لم أتوقع كل هذا التعاطف معى وهؤلاء شمتوا في

أكدت الفنانة نشوى مصطفى أنها لم تتوقع ردود الأفعال الكثيرة التى وصلتها بعد نشرها منشورها الأخير عبر موقع فيسبوك، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل وأنها لا تعمل منذ فترة طويلة.



وقالت نشوى مصطفى لـ صدى البلد، إنها لم تتوقع كم التعاطف الذى حصلت عليه من قبل الجمهور بعد هذا المنشور، كما أن هناك عددا من الأشخاص الذين شمتوا فيها، نظرًا لمعارضتهم لها فى دعم الدولة المصرية.



وأضافت أن هناك عددا كبيرا من البرامج تحدثوا معها من أجل الظهور للحديث عن المنشور، مؤكدة لهم أنها نشرت ما كانت تشعر به، وهو ما تعودت عليه دائمًا.