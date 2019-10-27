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مرأة

انسفي الكرش والسمنة.. احصلي على الرشاقة فى 15 خطوة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
انسفي الكرش
انسفي الكرش
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الدكتور مصطفى بكري أخصائى التغذية، بعض النصائح التي تساعد على نسف الكرش والتخلص من السمنة سريعا، والتي تجعل رشاقتك تكمن فى 15 خطوة.

1- امضغ الطعام جيدا.

2- ابدأ الإفطار مبكرا حتى يعمل نظام الحرق الداخلى بكفاءة.

3- لاتتأخر عند تناول الوجبة الرئيسية (الغداء) عن الساعة الرابعة؛ لأن نظام الحرق الداخلى يعمل ببطء بعد الرابعة ويميل الجسم للتخزين.

4- ممنوع النوم بعد تناول أى وجبة ويمكن الاستعانة بالجلوس نصف جلسة على وسائد مرتفعة.

5- ثبت مواعيد تناول الطعام .

6- ممنوع الأكل أمام التليفزيون .

7- ممنوع الأكل من الطبق الرئيسسي مباشرة وعليك بوضع الأكل فى طبق منفصل .

8- لا تتناول أى شىء بين الوجبات واعلم ان تقلصات الجوع تعمل على انكماش جدار المعدة والنسيج الدهنى بالجسم لذلك احتمل يومين بعدها تتحسن حالتك .

9- اشغل نفسك بعمل مفيد أو حتى بالخروج للتنزه بعيدا عن المطبخ وأماكن بيع الأطعمة .

10- احرص على عدم حدوث أنيميا أثناء عمل الريجيم ( تناول قرص الحديد ) .

11- احرص على عدم حدوث إمساك أثناء عمل الريجيم .

12- لابد من أداء نشاط حركى يوميا لمدة ساعة .

13- احرص على تناول 2 كوب ماء قبل الأكل مباشرة وعلى الريق ايضا .

14- تناول وجبة العشاء قبل النوم ب3 ساعات .

15- اجعل لزيت الزيتون نصيبا من أكلك .
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