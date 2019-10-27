انسفي الكرش والسمنة.. احصلي على الرشاقة فى 15 خطوة

يقدم الدكتور مصطفى بكري أخصائى التغذية، بعض النصائح التي تساعد على نسف الكرش والتخلص من السمنة سريعا، والتي تجعل رشاقتك تكمن فى 15 خطوة.
1- امضغ الطعام جيدا.
2- ابدأ الإفطار مبكرا حتى يعمل نظام الحرق الداخلى بكفاءة.
3- لاتتأخر عند تناول الوجبة الرئيسية (الغداء) عن الساعة الرابعة؛ لأن نظام الحرق الداخلى يعمل ببطء بعد الرابعة ويميل الجسم للتخزين.
4- ممنوع النوم بعد تناول أى وجبة ويمكن الاستعانة بالجلوس نصف جلسة على وسائد مرتفعة.
5- ثبت مواعيد تناول الطعام .
6- ممنوع الأكل أمام التليفزيون .
7- ممنوع الأكل من الطبق الرئيسسي مباشرة وعليك بوضع الأكل فى طبق منفصل .
8- لا تتناول أى شىء بين الوجبات واعلم ان تقلصات الجوع تعمل على انكماش جدار المعدة والنسيج الدهنى بالجسم لذلك احتمل يومين بعدها تتحسن حالتك .
9- اشغل نفسك بعمل مفيد أو حتى بالخروج للتنزه بعيدا عن المطبخ وأماكن بيع الأطعمة .
10- احرص على عدم حدوث أنيميا أثناء عمل الريجيم ( تناول قرص الحديد ) .
11- احرص على عدم حدوث إمساك أثناء عمل الريجيم .
12- لابد من أداء نشاط حركى يوميا لمدة ساعة .
13- احرص على تناول 2 كوب ماء قبل الأكل مباشرة وعلى الريق ايضا .
14- تناول وجبة العشاء قبل النوم ب3 ساعات .
15- اجعل لزيت الزيتون نصيبا من أكلك .
1- امضغ الطعام جيدا.
2- ابدأ الإفطار مبكرا حتى يعمل نظام الحرق الداخلى بكفاءة.
3- لاتتأخر عند تناول الوجبة الرئيسية (الغداء) عن الساعة الرابعة؛ لأن نظام الحرق الداخلى يعمل ببطء بعد الرابعة ويميل الجسم للتخزين.
4- ممنوع النوم بعد تناول أى وجبة ويمكن الاستعانة بالجلوس نصف جلسة على وسائد مرتفعة.
5- ثبت مواعيد تناول الطعام .
6- ممنوع الأكل أمام التليفزيون .
7- ممنوع الأكل من الطبق الرئيسسي مباشرة وعليك بوضع الأكل فى طبق منفصل .
8- لا تتناول أى شىء بين الوجبات واعلم ان تقلصات الجوع تعمل على انكماش جدار المعدة والنسيج الدهنى بالجسم لذلك احتمل يومين بعدها تتحسن حالتك .
9- اشغل نفسك بعمل مفيد أو حتى بالخروج للتنزه بعيدا عن المطبخ وأماكن بيع الأطعمة .
10- احرص على عدم حدوث أنيميا أثناء عمل الريجيم ( تناول قرص الحديد ) .
11- احرص على عدم حدوث إمساك أثناء عمل الريجيم .
12- لابد من أداء نشاط حركى يوميا لمدة ساعة .
13- احرص على تناول 2 كوب ماء قبل الأكل مباشرة وعلى الريق ايضا .
14- تناول وجبة العشاء قبل النوم ب3 ساعات .
15- اجعل لزيت الزيتون نصيبا من أكلك .