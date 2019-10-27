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منوعات

تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Nova 6 من هواوي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:13 ص
هاتف هواوي
هاتف هواوي
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آية جمعة
تستعد هواوي Huawei لإطلاق أول هاتف ذكي يعمل بشبكة الجيل الخامس، وهو هاتف (نوفا 6) Nova 6 5G.

قبل إصداره الوشيك، كشفت صورة مسربة عن مواصفات التصميم بالكامل، ووفقًا للتسريب ستحتوي شاشة هاتف (هواوي نوفا 6) Huawei Nova 6 على ثقب كاميرا أمامية يشبه ذلك الموجود في هاتف (جالاكسي إس 10 بلاص) Galaxy S10 Plus لاستيعاب الكاميرات الأمامية المزدوجة، وفقًا لموقع gizchina التقني.

وستكون الحواف العلوية والجانبية ضيقة نسبيًا ولكن يبدو أن الحافة السفلية ستكون ذات مسافة أوسع قليلًا من الجوانب الثلاثة الأخرى للهاتف.

ويشتمل إعداد الكاميرا الخلفية على ثلاثة مستشعرات بالإضافة إلى مستشعر ثلاثي الأبعاد، وسيكون زر الطاقة في مستوى الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز.

لا يوجد مستشعر بصمات الأصابع المرئي ولكن يبدو أن مفتاح الطاقة يعمل كمستشعر لبصمات الأصاب، حتى أن هناك إمكانية لعرض بصمات الأصابع في الشاشة إذا كان الهاتف يستخدم لوحة AMOLED غير المعروفة حتى الآن.
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