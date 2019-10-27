Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركى آل الشيخ: شوفو حد تاني تعبت ياناس لي ثلاث سنين ترند

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:53 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
Advertisements
محمد بدران
سخر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من كثرة الأخبار المتداولة باسمه خلال الفترة الماضية وآخرها مبادرة الصلح مع مجلس إدارة النادى الأهلى.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على "تويتر" ‏تعبت ياناس لي ثلاث سنين ترند ... مو معقول عندكم ابيار ولا فواز ولا المريسل شوفو حد ثاني ‎#تركي_ال_الشيخ.

كان تركي آل الشيخ كتب على صفحته أمس ، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال مبادرته الجديدة: "اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، أعلن من الآن أنني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان".

وتابع ال الشيخ "احذر جماهير الأهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري، اعود الي الاهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيره
وتذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤"


تركى آل الشيخ: شوفو حد تاني تعبت ياناس لي ثلاث سنين ترند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن أسمح باستخدام اسمي للإساءة للخطيب .. تركي آل شيخ : بابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

رفض تجاوز مرتضى في حق الخطيب .. كيف أخرس تركي آل الشيخ المتربصين بعلاقته بالأهلي .. القصة الكاملة

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي

ترشيحاتنا

السجن والزواج بأخرى.. 9 حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بقانون الأزهر للأحوال الشخصية

أحمد شوبير يكشف سر عدم عمله في قناة الأهلي .. فيديو

الأرصاد تزف بشري سارة للمصريين..تفاصيل

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن

حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة

Advertisements

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور

أحمد موسى يقاطع حمو بيكا: الكلام دا ماينفعش هنا.. فيديو

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

بـ فستان جريء.. زينة تشعل السوشيال ميديا بـ صورة من فرح صديقتها

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. قراءة 3 آيات قبل النوم توقظك لأدائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بساطتها.. سعر صادم لإطلالة سميرة سعيد فى the voice

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة