تركى آل الشيخ: شوفو حد تاني تعبت ياناس لي ثلاث سنين ترند

سخر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من كثرة الأخبار المتداولة باسمه خلال الفترة الماضية وآخرها مبادرة الصلح مع مجلس إدارة النادى الأهلى.



وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على "تويتر" ‏تعبت ياناس لي ثلاث سنين ترند ... مو معقول عندكم ابيار ولا فواز ولا المريسل شوفو حد ثاني ‎#تركي_ال_الشيخ.



كان تركي آل الشيخ كتب على صفحته أمس ، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال مبادرته الجديدة: "اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، أعلن من الآن أنني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان".



وتابع ال الشيخ "احذر جماهير الأهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري، اعود الي الاهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيره

وتذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل🇪🇬🇸🇦🙏🏻❤"



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