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أخبار العالم

موسم الرياض.. تركى آل الشيخ يعلن انطلاق مهرجان الألعاب.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:33 ص
مهرجان الالعاب موسم
مهرجان الالعاب موسم الرياض
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محمد بدران
انطلقت أمس فعاليات مهرجان الألعاب الأكبر من نوعه بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض، تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمهرجان الألعاب الأكبر من نوعه، والذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم عدد من كبرى شركات الالعاب بالعالم، وعلق قائلًا: "‏مهرجان الألعاب الآن 👍🏼"

ويحتوي مهرجان الألعاب بموسم الرياض علي اكثر من 50 ركنا ترفيهيا يضم أهم الشخصيات العالمية وشخصيات الكرتون ويشمل على 500 لعبة جديد بالمملكة على أن يتم الافتتاح يوم ال 24 الى 31 اكتوبر.
موسم الرياض.. تركى آل الشيخ يعلن انطلاق مهرجان الألعاب.. فيديو
موسم الرياض.. تركى آل الشيخ يعلن انطلاق مهرجان الألعاب.. فيديو
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