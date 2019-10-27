موسم الرياض.. تركى آل الشيخ يعلن انطلاق مهرجان الألعاب.. فيديو

مهرجان الألعاب الآن 👍🏼 pic.twitter.com/PMR0FqyfB5 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2019

انطلقت أمس فعاليات مهرجان الألعاب الأكبر من نوعه بالمملكة العربية السعودية بموسم الرياض، تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمهرجان الألعاب الأكبر من نوعه، والذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم عدد من كبرى شركات الالعاب بالعالم، وعلق قائلًا: "‏مهرجان الألعاب الآن 👍🏼"ويحتوي مهرجان الألعاب بموسم الرياض علي اكثر من 50 ركنا ترفيهيا يضم أهم الشخصيات العالمية وشخصيات الكرتون ويشمل على 500 لعبة جديد بالمملكة على أن يتم الافتتاح يوم ال 24 الى 31 اكتوبر.