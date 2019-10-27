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فن

بعد تواجدها بمظاهرات لبنان .. جنسية لقاء سويدان تثير حيرة الجمهور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:17 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
أثارت الفنانة لقاء سويدان حيرة الجمهور بعد نشرها فيديو لها أثناء تواجدها فى لبنان للمشاركة فى المظاهرات اللبنانية، وتساءل الجمهور عن جنسيتها.

وردت لقاء سويدان على إحدى معجبيها قائلة: "انا لبنانية مصرية".

الجدير بالذكر أن الفنانة لقاء سويدان ولدت لأب لبنانى وأم مصرية، إلا أنها تعيش بشكل دائم خلال فى القاهرة برفقة والدتها ونجلتها الوحيدة جومانا.

كانت آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل البيت الكبير 2، الذى شاركت فى بطولته كل من لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى .
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