للرجال.. هذا الخطأ في العمل يعرضكم للصلع

أجرى أكاديميون في كلية الطب بجامعة سونجكيونكوان في سول بكوريا الجنوبية دراسة أشارت إلى أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف من فرصتك في حدوث الصلع، بمرتين أعلى من الأشخاص الذين يكتفون بالعمل لعدد ساعات محددة.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة في الأسبوع فقدوا شعرهم بنسبة أكثر من الضعف من أولئك الذين أمضوا أقل من 40 ساعة في المكتب في الأسبوع.



واعتقد الباحثون أن نسبة الصلع تزيد لدى الأشخاص الذين يعملون لعدد ساعات طويلة، قد يكون ناتجًا عن الإجهاد، والتوتر الذي يتعرض له خلال العمل، وعدم الحصول على قسط كافي من الراحة.



وقام البحث بفحص أكثر من 13000 رجل، ورؤية تأثير العمل لعدد ساعات طويلة على نسبة تساقط الشعر لديهم، وقد لاحظ الباحثون أن التغيرات في مستويات الهرمون التي تحدث أثناء التعرض للإجهاد يمكن أن تسبب في اضرار عديدة للجسم.



وكشف الباحثون، أنه عندما عندما تتعرض الهرمونات الاضطراب، فيمكن أن تتسبب في إبطاء نمو بصيلات الشعر على فروة رأسك، وهو ما يزيد من إصابتك بالصلع.



وأظهرت العديد من الدراسات السابقة، أن الإجهاد يؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر، لأسباب غير معروفة بعد، ويعتقد أيضًا أن الإجهاد يؤدي إلى عدم نمو الشعر وإصابته بالعجز.



لذا حث الأكاديميون الذين أشرفوا على الدراسة، أنه يجب الحد من عدد الساعات التي يعمل فيها الموظفين، بعد أن تم اكتشاف أن العمل لعدد ساعات طويلة مرتبطة بشكل كبير بتطور الثعلبة وتساقط الشعر.



ويقول الباحثون إن الإجهاد هو السبب الأكثر ترجيحًا ، حيث يتسبب في تلف المسام ويؤدي إلى دخول الشعر إلى مرحلة "الكاتاجين" أو تلف بصيلات الشعر، وهي أحد أخطر المراحل التي تعرف بأنها تؤدي إلى حدوث الصلع.



وقال المؤلف الرئيسي كيونج هون سون، انه تظهر نتائج هذه الدراسة أن ساعات العمل الطويلة مرتبطة بشكل كبير بتغير الهرمونات التي تسبب في حدوث عجز لنمو شعر جدي بدلا من الذي يتساقط، وهو الأمر الذي ظهر بين الذكور أكثر من الإناث.



وأشارت أبحاث أخرى أيضًا إلى أن الإجهاد يمكن أن يؤثر على الإصابات والتهابات بصيلات الشعر وموت الخلايا ويمنع نمو الشعر.



وأضاف سون، أنه "استنادًا إلى هذه الأبحاث السابقة ، يمكننا أن نفترض بحذر أن العلاقة بين ساعات العمل الطويلة وتطور الثعلبة من المحتمل أن تشكل مشكلة كبيرة لما يتعرض له العاملون من الضغوط المرتبطة بالوظيفة."



ويصيب الصلع حوالي واحدا من كل ثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر ونحو نصف الرجال في الأربعينيات من العمر، ومن المعروف أن الأسباب الأخرى لفقدان الشعر تشمل العوامل الوراثية ، والإجهاد ، والعدوى ، اختلال هرمونات الأندروجين ، واضطرابات الدورة الدموية ، وعدم التوازن الغذائي ، وتعاطي المخدرات.