النائب العام السعودي يأمر بالقبض على فتاة ارتكبت فعلا مخلا في موسم الرياض.. فيديو

أمر النائب العام بالمملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على فتاة بتهمة الإخلال بآداب وشروط الذوق العام.



وبحسب صحيفة "الوئام" السعودية، وجه النائب العام بالقبض على فتاة أخلت بآداب وشروط الذوق العام، وذلك بعدما رقصت وسط الشباب خلال إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفتاة المنتقبة أثناء رقصها في الفعالية.



وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وتسبب في إثارة السخط والغضب من تصرفها.