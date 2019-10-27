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رياضة

خبر سار للزملكاوية ..استمرار الزمالك اليوم لحين انطلاق قناة النادي .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة للجماهير بشأن مصير برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة الحدث اليوم ، وعن موعد انطلاق قناة النادي.

وأعلن مرتضى منصور أن القناة ستنطلق خلال أسبوع من الآن، ويكثف اجتماعاته مع مسئولي إعلام المصريين والناقد الرياضي الكبير فتحي سند رئيس تحرير القناة لإنهاء كافة التفاصيل.

وفجر رئيس القلعة البيضاء مفاجأة للجماهير، عن برنامج الزمالك اليوم، أنه سيستمر لحين انطلاق القناة ، بعد أن كان مقررا أن تكون آخر حلقة مساء السبت 26-10-2019.
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