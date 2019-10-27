أخبار الفن .. أحمد فهمي برفقة والدته.. حفيد محمود ياسين مع عمته.. ومحمد رمضان يطرح كليب جديد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
ندى بسيوني تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة
نشرت ندى بسيوني جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت ندى بسيوني بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية حيث تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة، وقد ضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.
أحمد فهمي ينشر صورته بصحبة والدته
شارك أحمد فهمي جمهوره بنشر صورة تجمعه بوالدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر أحمد فهمي وهو يحتضن والدته خلال حفل زفافه الذي أقيم مؤخرا وعلق على الصورة قائلًا "أمى".
رانيا محمود ياسين برفقة شقيقها فى كواليس نصيبى وقسمتك 3
نشرت رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل نصيبى وقسمتك 3 .
وظهر فى الصورة برفقة رانيا محمود ياسين، شقيقها الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ومؤلف العمل.
شاهد .. كليب أغنيه السلطان لـ محمد رمضان
طرح محمد رمضان، فيديو كليب أغنيتة الجديدة بعنوان "السلطان"، السبت، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
ونشر محمد رمضان وكتب على صفحته بموقع انستجرام وكتب "دلوقتي كليب #السلطان على قناتي الرسمية على اليوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".
ندى بسيوني تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة
نشرت ندى بسيوني جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت ندى بسيوني بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية حيث تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة، وقد ضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.
أحمد فهمي ينشر صورته بصحبة والدته
شارك أحمد فهمي جمهوره بنشر صورة تجمعه بوالدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر أحمد فهمي وهو يحتضن والدته خلال حفل زفافه الذي أقيم مؤخرا وعلق على الصورة قائلًا "أمى".
رانيا محمود ياسين برفقة شقيقها فى كواليس نصيبى وقسمتك 3
نشرت رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة تجمعها بفريق عمل مسلسل نصيبى وقسمتك 3 .
وظهر فى الصورة برفقة رانيا محمود ياسين، شقيقها الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ومؤلف العمل.
شاهد .. كليب أغنيه السلطان لـ محمد رمضان
طرح محمد رمضان، فيديو كليب أغنيتة الجديدة بعنوان "السلطان"، السبت، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
ونشر محمد رمضان وكتب على صفحته بموقع انستجرام وكتب "دلوقتي كليب #السلطان على قناتي الرسمية على اليوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".