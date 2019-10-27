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رياضة

الدوريات الأوروبية تشتعل بمواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستأنف اليوم الأحد 27-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.


الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي
الساعة الرابعة عصرا ، نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون
السادسة والنصف مساء ،3 مواجهات، آرسنال مع كريستال بالاس ، ليفربول أمام تنهام هوتسبير ، نوريتش سيتي مع مانشستر

الأسبوع العاشر للدوري الإسباني
الواحدة ظهرا ، سيلتا فيجو مع ريال سوسييداد
الثالثة عصرا ، غرناطة مع ريال بيتيس
الخامسة مساء ، ليفانتي مع إسبانيول
السابعة والنصف مساء ، إشبيلية مع خيتافي
العاشرة مساء ، أوساسونا مع فالنسيا

الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي
الواحدة والنصف ظهرا ، بولونيا مع سامبدوريا
الرابعة عصرا ،3 مواجهات، أتلانتا مع أودينيزي ، تورينو أمام كالياري ، سبال مع نابولي
السابعة مساء ، روما مع ميلان
العاشرة إلا ربع مساء ، فيورنتينا مع لاتسيو

الأسبوع التاسع للدوري الألماني
الرابعة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع أوجسبورج
السابعة مساء ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت

الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي
الرابعة عصرا ، رين مع تولوز
السادسة مساء ، سانت إيتيان مع أميان
العاشرة مساء ، باريس سان جيرمان مع مارسيليا

وتذاع المباريات عبر القنوات التالية
beIN SPORTS HD 2
Canal + Sport France HD
Ziggo Sport Voetbal
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1

beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 11 EN
Canal + Sport France HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1

beIN SPORTS HD 7
beIN SPORTS HD 13 EN
Viasat Jalkapallo Finland HD

beIN SPORTS HD 3
Digi Sport 2 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 1 Belgium
DAZN 1 HD
Gol TV spain
Canal + Sport 2 Polska

Digi Sport 3 HD Romania
Digi Sport 3 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 4 HD
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 5

beIN SPORTS HD 6
Canal + Sport France HD

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