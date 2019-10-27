الدوريات الأوروبية تشتعل بمواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 27-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.
الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي
الساعة الرابعة عصرا ، نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون
السادسة والنصف مساء ،3 مواجهات، آرسنال مع كريستال بالاس ، ليفربول أمام تنهام هوتسبير ، نوريتش سيتي مع مانشستر
الأسبوع العاشر للدوري الإسباني
الواحدة ظهرا ، سيلتا فيجو مع ريال سوسييداد
الثالثة عصرا ، غرناطة مع ريال بيتيس
الخامسة مساء ، ليفانتي مع إسبانيول
السابعة والنصف مساء ، إشبيلية مع خيتافي
العاشرة مساء ، أوساسونا مع فالنسيا
الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي
الواحدة والنصف ظهرا ، بولونيا مع سامبدوريا
الرابعة عصرا ،3 مواجهات، أتلانتا مع أودينيزي ، تورينو أمام كالياري ، سبال مع نابولي
السابعة مساء ، روما مع ميلان
العاشرة إلا ربع مساء ، فيورنتينا مع لاتسيو
الأسبوع التاسع للدوري الألماني
الرابعة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع أوجسبورج
السابعة مساء ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت
الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي
الرابعة عصرا ، رين مع تولوز
السادسة مساء ، سانت إيتيان مع أميان
العاشرة مساء ، باريس سان جيرمان مع مارسيليا
وتذاع المباريات عبر القنوات التالية
beIN SPORTS HD 2
Canal + Sport France HD
Ziggo Sport Voetbal
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 11 EN
Canal + Sport France HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
beIN SPORTS HD 7
beIN SPORTS HD 13 EN
Viasat Jalkapallo Finland HD
beIN SPORTS HD 3
Digi Sport 2 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 1 Belgium
DAZN 1 HD
Gol TV spain
Canal + Sport 2 Polska
Digi Sport 3 HD Romania
Digi Sport 3 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 4 HD
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 6
Canal + Sport France HD
الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي
الساعة الرابعة عصرا ، نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون
السادسة والنصف مساء ،3 مواجهات، آرسنال مع كريستال بالاس ، ليفربول أمام تنهام هوتسبير ، نوريتش سيتي مع مانشستر
الأسبوع العاشر للدوري الإسباني
الواحدة ظهرا ، سيلتا فيجو مع ريال سوسييداد
الثالثة عصرا ، غرناطة مع ريال بيتيس
الخامسة مساء ، ليفانتي مع إسبانيول
السابعة والنصف مساء ، إشبيلية مع خيتافي
العاشرة مساء ، أوساسونا مع فالنسيا
الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي
الواحدة والنصف ظهرا ، بولونيا مع سامبدوريا
الرابعة عصرا ،3 مواجهات، أتلانتا مع أودينيزي ، تورينو أمام كالياري ، سبال مع نابولي
السابعة مساء ، روما مع ميلان
العاشرة إلا ربع مساء ، فيورنتينا مع لاتسيو
الأسبوع التاسع للدوري الألماني
الرابعة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع أوجسبورج
السابعة مساء ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت
الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي
الرابعة عصرا ، رين مع تولوز
السادسة مساء ، سانت إيتيان مع أميان
العاشرة مساء ، باريس سان جيرمان مع مارسيليا
وتذاع المباريات عبر القنوات التالية
beIN SPORTS HD 2
Canal + Sport France HD
Ziggo Sport Voetbal
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 11 EN
Canal + Sport France HD
Viasat Sport Premium
RMC Sport 1
beIN SPORTS HD 7
beIN SPORTS HD 13 EN
Viasat Jalkapallo Finland HD
beIN SPORTS HD 3
Digi Sport 2 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 1 Belgium
DAZN 1 HD
Gol TV spain
Canal + Sport 2 Polska
Digi Sport 3 HD Romania
Digi Sport 3 HD Slovakia
Cosmote Sport 2 HD
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 4 HD
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 6
Canal + Sport France HD