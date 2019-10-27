الدوريات الأوروبية تشتعل بمواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 27-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.





الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي

الساعة الرابعة عصرا ، نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون

السادسة والنصف مساء ،3 مواجهات، آرسنال مع كريستال بالاس ، ليفربول أمام تنهام هوتسبير ، نوريتش سيتي مع مانشستر



الأسبوع العاشر للدوري الإسباني

الواحدة ظهرا ، سيلتا فيجو مع ريال سوسييداد

الثالثة عصرا ، غرناطة مع ريال بيتيس

الخامسة مساء ، ليفانتي مع إسبانيول

السابعة والنصف مساء ، إشبيلية مع خيتافي

العاشرة مساء ، أوساسونا مع فالنسيا



الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي

الواحدة والنصف ظهرا ، بولونيا مع سامبدوريا

الرابعة عصرا ،3 مواجهات، أتلانتا مع أودينيزي ، تورينو أمام كالياري ، سبال مع نابولي

السابعة مساء ، روما مع ميلان

العاشرة إلا ربع مساء ، فيورنتينا مع لاتسيو



الأسبوع التاسع للدوري الألماني

الرابعة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع أوجسبورج

السابعة مساء ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت



الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي

الرابعة عصرا ، رين مع تولوز

السادسة مساء ، سانت إيتيان مع أميان

العاشرة مساء ، باريس سان جيرمان مع مارسيليا



وتذاع المباريات عبر القنوات التالية

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport France HD

Ziggo Sport Voetbal

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Premium

RMC Sport 1



beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 11 EN

Canal + Sport France HD

Viasat Sport Premium

RMC Sport 1



beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 13 EN

Viasat Jalkapallo Finland HD



beIN SPORTS HD 3

Digi Sport 2 HD Slovakia

Cosmote Sport 2 HD

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD

Gol TV spain

Canal + Sport 2 Polska



Digi Sport 3 HD Romania

Digi Sport 3 HD Slovakia

Cosmote Sport 2 HD

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 4 HD

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS HD 5



beIN SPORTS HD 6

Canal + Sport France HD



