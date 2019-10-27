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فن

نوتيلا وتشيز كيك .. مجدى كامل ينشر صورة مع زوجته

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
مجدى كامل وزوجته
مجدى كامل وزوجته مها أحمد
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محمد بدران
نشر مجدى كامل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورًا جديدة له بصحبة زوجته الفنانة مها احمد .

وظهر مجدى كامل برفقة زوجته خلال احدى المناسبات وعلق قائلًا "شكرا لصديقي العزيز احمد ايوب وداليا كل سنة وانتى طيبة يا داليا وبخير وصحة وسلامة مبروك يا داليا انتى واحمد على الشركة الحمد لله يارب توفيقك".

وجاءت تعليقات متابعى مجدى كامل كالاتى :

ربنا يحفظكم، المحترمين، منورين، ربنا يسعدكم، الله اكبر عليكم ربنا يحفظكم نوتيلا وتشيز كيك".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل " حدوتة مرة " بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.
نوتيلا وتشيز كيك .. مجدى كامل ينشر صورة مع زوجته
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