بفستان أسود.. إنجي شرف تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة

نشرت إنجي شرف، صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وارتدت إنجي شرف، فستانًا باللون الاسود، مكشوف الكتفين وهو ما ابرز بشكل كبير رشاقتها، وأنوثتها.



وفي سياق اَخر تشارك إنجي في بطولة مسلسل "منطقة محرمة" مع الفنان خالد النبوي الذي كان مقررا عرضه في السباق الرمضاني الماضي إلا أنه تم تأجيله في اللحظات الأخيرة.



مسلسل "منطقة محرمة" بطولة خالد النبوي ومحمود عبد المغني وأمل بشوشة ومحمد كيلاني وسميرة مقرون وأميرة هاني وثراء جبيل وشريف عمر ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، وتأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة فريم ميكرز وإشراف عام على الإنتاج أمل الحامولي ورشا الحامولي.