بشير التابعى يهنئ تامر عبد الحميد بعيد ميلاده

حرص بشير التابعى لاعب الزمالك السابق، على تهنئة صديقه تامر عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية على موقع "انستجرام".



ونشر بشير التابعى صورة له برفقة تامر عبد الحميد وكتب قائلًا "‏كل سنة وانت طيب ياغالي" ولاقت الصورة اعجاب متابعيه.



ويحتفل، اليوم الكابتن تامر عبد الحميد حيث ولد في 27 أكتوبر عام 1975 بمحافظة الدقهلية ، وبدأ مسيرته الكروية من نادى المنصورة ، ثم انتقل لنادى الزمالك وارتدى القميص رقم 20.



ويعد تامر عبد الحميد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط وسط مدافع في نادي الزمالك، يعد هدفه في مرمى فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو الأشهر له على مدار مشاركته مع نادي الزمالك وهو الهدف الذي أهدى الزمالك لقبه الخامس لهذه البطولة.