فترة إعداد على مرحلتين .. الأهلي يعود لتدريباته الجماعية اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمرانه اليوم الأحد على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.



وحدد الجهاز الفني الرابعة عصر اليوم ، موعدا لمران الفريق، والذي يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر، المدير الفني مع اللاعبين للتأكيد على بعض الجوانب الفنية مع بداية فترة التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء توقف الدوري.



وحدد الجهاز الفني خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تشتمل على مرحلتين، حيث يخوض الفريق تدريباته في القاهرة، إلى جانب إقامة معسكر خارجي يشتمل على تجربة ودية.