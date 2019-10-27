حدث ليلا.. أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي .. و9 قرارات تصعيدية من نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي
أفادت مجلة نيوزوزويك الأمريكية نقلا عن مصدر بالجيش الأمريكي بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.
وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.
أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن
فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.
9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.
لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في تغريدات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تجاه النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وجماهيره.
مقتل 7 عراقيين وإصابة 38 آخرين في إطلاق نار
أفادت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة المحلية بأن 7 متظاهرين عراقيين قتلوا، وأصيب 38 آخرين، في مدينة الحلة بالعراق، بعدما فتح عناصر "فصيل مسلح" النار على المحتجين.
نشوى مصطفى: أشعر وكأنني لاعب كرة قدم على دكة الاحتياطى
أكدت الفنانة نشوى مصطفى أن بعض الفنانات يخجلن من الاعتراف بعدم عرض أعمال فنية جديدة عليهن.
وقالت نشوى مصطفى لـ صدى البلد، إنها شخصيًا لا تخجل من هذا الأمر، لذا فقد قامت بكتابة منشورها الأخير، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل لأنها لا تعمل منذ فترة طويلة.
أحمد موسى يقاطع حمو بيكا: الكلام دا ماينفعش هنا.. فيديو
قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إنه التقى أحد المسئولين في نقابة الموسيقيين أخبره :«عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا لا يطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك»، مما اضطر الإعلامي أحمد موسى لمقاطعته، وقال له :«الكلام دا ماينفعش هنا».
اختفاء عروس قبل زفافها بساعات لرفضها العريس بقرية ميت حواي بالسنطة
شهدت قرية ميت حواي بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة اختفاء عروس بشكل مفاجئ وخروجها من منزل عائلتها قبل زفافها بنحو 72 ساعة لاعتراضها على الزواج من عريسها عكس رغبة أفراد أسرته، وهو ما دفعها للهروب دون تحديد وجهتها.
وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي
أفادت مجلة نيوزوزويك الأمريكية نقلا عن مصدر بالجيش الأمريكي بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.
وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.
أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن
فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.
9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.
لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في تغريدات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تجاه النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وجماهيره.
مقتل 7 عراقيين وإصابة 38 آخرين في إطلاق نار
أفادت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة المحلية بأن 7 متظاهرين عراقيين قتلوا، وأصيب 38 آخرين، في مدينة الحلة بالعراق، بعدما فتح عناصر "فصيل مسلح" النار على المحتجين.
نشوى مصطفى: أشعر وكأنني لاعب كرة قدم على دكة الاحتياطى
أكدت الفنانة نشوى مصطفى أن بعض الفنانات يخجلن من الاعتراف بعدم عرض أعمال فنية جديدة عليهن.
وقالت نشوى مصطفى لـ صدى البلد، إنها شخصيًا لا تخجل من هذا الأمر، لذا فقد قامت بكتابة منشورها الأخير، والذي أعلنت فيه عن حاجتها للعمل لأنها لا تعمل منذ فترة طويلة.
أحمد موسى يقاطع حمو بيكا: الكلام دا ماينفعش هنا.. فيديو
قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إنه التقى أحد المسئولين في نقابة الموسيقيين أخبره :«عليا الطلاق من بيتي طول مانا هنا لا يطلعلك تصريح ولا تغني ولا تمسك مايك»، مما اضطر الإعلامي أحمد موسى لمقاطعته، وقال له :«الكلام دا ماينفعش هنا».
اختفاء عروس قبل زفافها بساعات لرفضها العريس بقرية ميت حواي بالسنطة
شهدت قرية ميت حواي بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة اختفاء عروس بشكل مفاجئ وخروجها من منزل عائلتها قبل زفافها بنحو 72 ساعة لاعتراضها على الزواج من عريسها عكس رغبة أفراد أسرته، وهو ما دفعها للهروب دون تحديد وجهتها.