عملاق البحث.. 6 تطبيقات تخلصك من إدمان هاتفك الذكي

أصدر عملاق البحث "جوجل" ستة تطبيقات جديدة من شأنها أن تقلل من إدمانك لهاتفك المحمول، وفيما يلي نظرة عامة على تلك التطبيقات، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" الهندي.



Unlock Clock



يساعد تطبيق إلغاء قفل الساعة Unlock Clock المستخدمين على تتبع عدد المرات التي فتحوا فيها أجهزتهم من خلال خلفية حية تعرض عدد مرات فتح هاتفك في يوم واحد.



Post Box



تتم مطالبة Post Box بمساعدة المستخدمين على تقليل أي التهاء أو تضييع وقت عن طريق وقف الإشعارات حتى الوقت الذي يناسبك،و يمكن للمستخدمين اختيار هذا الوقت المناسب الذي ستظهر فيه جميع الإشعارات دفعة واحدة بطريقة منظمة.



We Flip

يستخدم تطبيق We Flip لمساعدة المستخدمين على التخلص من هواتفهم مع مجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون نفس التطبيق معًا.



Paper Phone



يُطلب من Paper Phone مساعدة المستخدمين على الابتعاد عن التكنولوجيا من خلال طباعة كتيب شخصي بالمعلومات الأساسية التي قد يحتاجون إليها في ذلك اليوم، حتى لا يلجأون إلى استخدام هواتفهم، وسيشمل ذلك جهات الاتصال المفضلة والخرائط والاجتماعات والمزيد.



Desert Land



يساعد Desert Land المستخدمين في التركيز من خلال عرض تطبيقاتهم الأساسية فقط التي لا غنى عن استخدامها.



Morph



يعمل تطبيق مورف على تكييف هاتف المستخدمين مع ما يقومون به، حيث إنه يعمل عن طريق تحديد كيف يقضي المستخدمون وقتهم واختيار التطبيقات التي يستخدمونها خلال ذلك الوقت، وبناءً على الوقت أو المكان، يقال إن الهاتف يتكيف تلقائيًا ويمنح مستخدميه التطبيقات الصحيحة في الوقت الصحيحش.

