أخبار الرياضة ليلا.. مجلس الخطيب ينتصر .. آل شيخ يوقف دعم الزمالك ..قرارات نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.
مرتضى منصور للصحفيين: الراجل يقرب من نادي الزمالك .. شاهد
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بعد إصدار بيان النقابة والذي أعلن فيه اعتزامه اتخاذ إجراءات رادعة ضد رئيس القلعة البيضاء ، بسبب تطاوله على الصحفيين ، بشكل مستمر ، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول النادي رغم أنهم أعضاء جمعية عمومية.
مفاجآة .. تركي آل شيخ يوقف الدعم الشهري عن نادي الزمالك .. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أوقف دعمه الشهري للقلعة البيضاء منذ 3 أشهر ، وبرغم ذلك فنحن لن نتغير تجاه ولن ننكر ما قدمه للنادي، واسمه ما زال على المبنى الاجتماعي.
لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في تغريدات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تجاه النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وجماهيره.
تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل صادمة في واقعة اقتحام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة في عهد المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة.
أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن
فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.
باللوائح والقوانين .. انتصارات مجلس الخطيب ونجاحه في إدارة الأزمات
نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إدارة العديد من الأزمات، التي أحاطت بالقلعة الحمراء على مدار الفترات السابقة.
9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.
مرتضى منصور للصحفيين: الراجل يقرب من نادي الزمالك .. شاهد
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بعد إصدار بيان النقابة والذي أعلن فيه اعتزامه اتخاذ إجراءات رادعة ضد رئيس القلعة البيضاء ، بسبب تطاوله على الصحفيين ، بشكل مستمر ، بالإضافة إلى منع الصحفيين من دخول النادي رغم أنهم أعضاء جمعية عمومية.
مفاجآة .. تركي آل شيخ يوقف الدعم الشهري عن نادي الزمالك .. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أوقف دعمه الشهري للقلعة البيضاء منذ 3 أشهر ، وبرغم ذلك فنحن لن نتغير تجاه ولن ننكر ما قدمه للنادي، واسمه ما زال على المبنى الاجتماعي.
لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في تغريدات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تجاه النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وجماهيره.
تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل صادمة في واقعة اقتحام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة في عهد المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة.
أولويات معسكر المنتخب .. تعليق ناري لـ محمد بركات على أزمة شارة الكابتن
فجر محمد بركات مدير منتخب مصر مفاجأة بتأكيده أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يناقش ملف شارة قيادة المنتخب.
باللوائح والقوانين .. انتصارات مجلس الخطيب ونجاحه في إدارة الأزمات
نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إدارة العديد من الأزمات، التي أحاطت بالقلعة الحمراء على مدار الفترات السابقة.