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حوادث

كيلو وربع هيروين.. صورة المعلمة حظوظ ديلر الطالبية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
المعلمة حظوظ
المعلمة حظوظ
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ندي حمودة - أحمد مهدي
ينشر صدى البلد أول صورة للمعلمة حظوظ س، تاجرة المخدرات التى تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الامنية بمنطقة الطالبية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي إحدى أخطر السيدات من تجار المخدرات قبل ترويج أكثر من كيلو وربع هيروين على عملائها بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للنقيب بجاد طارق معاون مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام حظوظ "س. م. س" 33 سنة سبق اتهامها في قضية 13324/2014 جنايات القسم بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إلقاء القبض على المتهمة وتحجيم نشاطها، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمة.

عثر داخل منزلها على 63 لفافة هيروين وزنت 1.365 كيلو جرام وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 32 ألفا و500 جنيه مصري.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
كيلو وربع هيروين.. صورة المعلمة حظوظ ديلر الطالبية
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