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رياضة

بمشاركة 10 دول عربية .. انطلاق برنامج صقل الكوادر لمصممي العروض الرياضية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق ، اليوم الأحد ، فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي الجامعي ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019م بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك في تمام السادسة مساءً.

يشارك في فعاليات البرنامج 10 دول عربية بإجمالي عدد 60 دارسا من مختلف الدول العربية.

يهدف البرنامج الي إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وأيضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، إضافة إلى تبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، إلى جانب إثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.

يذكر أنه خلال عام 2012 قد تم تنفيذ فعاليات البرنامج الأول لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية بمحافظة القاهرة بمشاركة 60 دارس ودارسة من عدد من الدول العربية المختلفة ، كما نفذت فعاليات البرنامج الثاني بمحافظة الإسكندرية عام 2015.

ويحاضر في فعاليات البرنامج نخبة من الأساتذة والعلماء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي.
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انطلاق البرنامج الثالث لإعداد الكوادر العربية لمصممى العروض الرياضية

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