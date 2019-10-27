أمن الجيزة يسقط المعلم أندريا بـ 7 أكياس حشيش في إمبابة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر حشيش بمنطقة إمبابة.



وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام أندريا 29 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة – مستخدمًا السيارة ملكه – متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة في ضبطه بمحيط سكنه بالسيارة المشار إليها وبحوزته 7 فرش حشيش وزنت حوالى كيلو و 500 جرام، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى 95 ألفا و 500 جنيه.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.