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أخبار العالم

وفد من مانشستر يونايتد يزور الرياض.. وتقارير عن عرض ضخم من بن سلمان لشراء النادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن وفدا من إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من المقرر أن يطير إلى المملكة العربية السعودية، وسط تقارير تفيد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط لشراء النادي.

وأضافت أن عائلة جلازر استحوذت على النادي في عام 2005، لكنهم لا يحظون برضاء مشجعي النادي بسبب تراجع الفريق خلال سنوات قيادتهم له والذي وصل إلى ذروته هذا الموسم.

وتابعت أن العائلة المالكة للنادي رفضت عرضين من قبل الرياض بقيمة وصلت إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، فيما تستعد المملكة لتقديم العرض الثالث.

ومن المقرر أن يزور مندوبو مانشستر يونايتد مبادرة الاستثمار في المستقبل التي ينظمها صندوق الثروة السيادية للأسرة الملكية السعودية في نهاية هذا الأسبوع.
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