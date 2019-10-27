الرياضة العالمية في خطر.. فضيحة ماراثون الدوحة جرس إنذار لكوارث كبرى

نشر موقع كوارتز الأمريكي، تقريرا عن تأثير التغير المناخي العالمي على الألعاب الرياضية، وأنه بدأ بالفعل في تحويل الرياضة العالمية.



وقال التقرير، إنه يمكن أن يبدو التغير المناخي فكرة مجردة إذا كنت لا تعيش في أماكن مثل قطر، حيث يصل الأمر لأن تكون الشوارع مكيفة، أو مدينة ميامي الأمريكية، حيث تنتشر الفيضانات بشكل متزايد.



لكن بالنسبة للعديد من الرياضيين والمشجعين، فإن المشاكل البيئية باتت تصطدم بواقعهم بالفعل.



فمع اقتراب موسم الرياضات الشتوية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أولئك الرياضيين الذين ينزلون إلى المنحدرات، والشركات والأشخاص الذين يخدمونهم، باتوا يراقبون الوضع بحذر، وعلى مر السنين، أصبح الموسم أقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن النشاط البشري، ووفقا للجمعية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي فإن المتزلجين على الجليد، وغيرهم يدفعون الثمن مع تدهور الظروف، والفرص التي باتت أقل، والتغيرات التي تكلف الشركات الكثير.



وأشارت دراسة حول التغييرات التي حدثت في تساقط الثلوج في ولايات غرب الولايات المتحدة نشرت في "the journal Geophysical Research Letters"، في ديسمبر الماضي، إلى أن موسم الجليد تقلصت مدته بنسبة 34 يوما في المتوسط، في بعض المناطق منذ الثمانينات، وهذا تغير مهم يؤثر على المساهمة السنوية للنشاط المتعلق بالرياضات الجليدية في الاقتصاد البالغة 20 مليار دولار، والتي يأتي جزء كبير منها من منتجعات التزلج التي تدعم الاقتصادات المحلية.



ويقول جوش لوتنبرج، الذي يملك شركة استثمار عقاري في كولورادو، إن الزوار بيد أنهم أكثر حذرًا من استثمار ودائعهم في الفنادق والممتلكات بالقرب من منحدرات التزلج التي قد لا تكون مفتوحة بسبب مشاكل الطقس.



وقال لوتنبرج لشبكة CNBC بعد فصل الشتاء الماضي:"لذلك نحن قلقون بالتأكيد من أننا لن نكون قادرين على الحفاظ على معدل انخفاض كمية الثلج لسنة أو اثنتين أو ثلاث سنوات متتالية بسبب تغير المناخ.



وبالطبع ، فصل الشتاء ليس الفصل الوحيد الذي يتغير. حيث أشار آدم مينتر في مقال رأي نشرته وكالة "بلومبرج" هذا الأسبوع إلى أن ماراثون أولمبياد 2020 ، المقرر سلفًا في طوكيو، يتم الآن نقله إلى مدينة سابورو الأكثر برودة، وذلك بسبب موجات الحر الشديد التي أودت بحياة المئات وأدخلت الآلاف المستشفيات في السنوات الأخيرة.



ويرى مينتر أن الرياضيين وعشاق الرياضة على حد سواء بدأوا يشعرون فقط بالحرارة الناجمة عن تغير المناخ، وأن السلطات والمنظمات الرياضية يجب أن تتحدث بشأن هذه التغييرات بشكل مفتوح، بدلًا من الإقرار بشكل غير مباشر بتغيرات الطقس من خلال تغيير المواقع، على سبيل المثال، يرى مينتر أنه لا يوجد سبب للتخوف من الحقائق المناخية العالمية الرهيبة: "لقد مرت لجنة طوكيو الأولمبية بلحظة جديرة بالتعلم منها وضاعت الفرصة لإبلاغ الجمهور بالأمر".



في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة، الشهر الماضي، أقام المنظمون سباق الماراثون للسيدات في منتصف الليل لإبعاد المتسابقات عن أوقات درجات الحرارة الشديدة، لكنهم لم يتحدثوا عن سبب تدهور الظروف المناخية. ونظرًا لمدى حب الناس للرياضة، فإن عملية ربط المعطيات ببعضها البعض لأولئك الذين لا يميلون إلى الاهتمام بأمور مثل التغيرات المناخية يمكن أن يحول مشجعي كرة القدم والجولف والألعاب الأخرى إلى نشطاء بيئيين متحمسين.

