ليس له أخ تؤام .. نقابة المحامين بالمنوفية أقصي عقوبة لراجح 15 عاما

أعلنت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية، أنه لا صحة لوجود اخ تؤام للمتهم محمد اشرف راجح المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا شهيد الشهامة ابن مركز تلا، كما أعلن أحد المحامين عن المجني عليه خلال الجلسة الماضية.



واضافت النقابة، في بيان لها، أنه تم مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمتهم الرئيسي لدى كافة الجهات الحكومية وتبين أنه حدث تحت السن من مواليد ١١-١١-٢٠٠١.



وتابعت، ان المحاكمة ستسير أمام محكمة الطفل طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية وبناء عليه فإن الحد الاقصي للعقوبة ١٥ عاما.



يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.