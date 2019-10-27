مقتل البغدادي وساعة الحسم في لبنان وتظاهرات العراق.. أهم ما جاء في صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا.



وسائل إعلام أمريكية: زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف



وبحسب "البيان"، أعلنت وسائل إعلام أمريكية الأحد، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية.



وكانت تقارير صحفية ذكرت صباح اليوم نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنهم لم يؤكدوا حينها مقتله في العملية.



ونقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الأميركية واشنطن، عن وسائل إعلام أمريكية قولها، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وإن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.



صوفي فيلمس.. أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة البلجيكية



وبحسب "البيان"، ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" مساء السبت أن السياسية الليبرالية صوفي فيلمس ستخلف رئيس الوزراء المنتهية مدة ولايته والقائم بتسيير الأعمال تشارل ميشيل، لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصب رئيس الوزراء.



كان الليبرالي ميشيل أعلن من قبل أنه سيترك منصبه بداية نوفمبر المقبل، ليستعد لمنصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبى.



وكان ميشيل يدير مؤخرا حكومة تسيير أعمال فحسب، لأنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف جديد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.



ساعات حاسمة في بيروت.. حكومة جديدة أو تعديل محدود



وبحسب "الخليج"، قالت وسائل إعلام لبنانية، أمس، السبت، إن التوجه الساري حاليًا في لبنان هو إما تشكيل حكومة جديدة، وإما إجراء تعديل وزاري، مبينة أن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري «غير واردة»، فيما اعتبرت أوساط سياسية أن الورقة الإصلاحية التي تقدم بها مؤخرًا رئيس الحكومة سعد الحريري «لم تعد نافعة».



وذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي)، أن الحريري اقترح خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأول، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا «أولوية المشاورات السياسية التي يجب أن تركز على إعادة النظر في الوضع الحكومي وإعطاء أولوية لهذا الملف».



وتابعت أن «عون لم يبد اعتراضًا على ذلك عملًا بخطابه الأخير، ووفق الآليات الدستورية على أن يعود الحريري بطرح مفصل».



وبينت أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون «حاسمة» بشأن التوجهات التي تعمل عليها الرئاسة اللبنانية.



من جهتها، نقلت محطة المر التليفزيونية (إم تي في) عن مصادر قريبة من الحريري نفيها «نية الاستقالة»، ووصفتها بأنها «غير واردة»، مشيرة إلى استمرار الحريري في تحمل مسؤولياته «لإيصال البلد إلى بر الأمان».



وأضافت المحطة أن الرهان السياسي اليوم، خصوصا في بعبدا، هو «فتح الطرقات» لبدء العمل على التغيير الحكومي، إما لناحية الاستقالة، وإما لناحية التعديل الوزاري. ولم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي حول ما إذا سيقدم الحريري استقالته.



من جانب آخر، اعتبر النائب نعمت افرام، أن الورقة الإصلاحية التي تقدم بها الحريري مؤخرًا، لإرضاء المتظاهرين «غير نافعة»، مشددًا على ضرورة «تغيير الحكومة بأسرع وقت».



العراق دامٍ.. و«ثورة» على إيران في كربلاء



وبحسب "الخليج"، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حصيلة الضحايا في صفوف المتظاهرين خلال يومي الجمعة والسبت، بلغت 63 قتيلًا، وقرابة 3000 جريح، مؤكدة أن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات سُجّلت في محافظتي ذي قار، وميسان، ولفتت إلى حرق ٨٣ مبنى حكوميًا، ومقرات حزبية في محافظات الديوانية، وميسان، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وبابل، وكربلاء. والسبت، قتل ستة متظاهرين بالرصاص في بغداد، والناصرية، فيما ذكرت تقارير أن متظاهرين غاضبين حاصروا القنصلية الإيرانية في كربلاء، وقاموا برفع العلم العراقي على ساريتها.



ورددوا هتافات تطالب بطرد الإيرانيين من العراق، وفي أحد المقاطع ظهر شاب عراقي وهو يرفع علمًا عراقيًا وسط هتافات ثورية واحتفالات من قبل متظاهرين، فيما ردد آخرون هتافات «هذا وعد وبغداد لن تسكت بعد الآن»، بينما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية، ورئيسها عادل عبد المهدي بالاستقالة محذرًا في الوقت نفسه من انزلاق البلاد إلى فتنة وحرب أهلية طاحنة، في وقت أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتزامه استجواب رئيس الوزراء على خلفية استمرار الاحتجاجات، وعمليات القمع الدموية ضد المشاركين فيها.



محمد بن راشد: «إكسبو 2020» يحظى بمتابعة قيادة الدولة



وبحسب "الإمارات اليوم"، استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس الاتحاد السويسري، أولي ماورر، الذي يزور البلاد، والوفد المرافق له.



وقد بالرئيس الضيف، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، منوّهًا بأهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، على مختلف الصعد، بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.



وأشاد الشيخ بن راشد، خلال حديثه مع أولي ماورر، بالدعم السويسري، وتصويت بلاده المبكر لمصلحة استضافة دبي لـ«إكسبو 2020»، مؤكدًا أن «هذا الحدث العالمي يحظى بمتابعة مستمرة، وتوجيه دائم من قيادة دولة الإمارات، رئيسًا وحكومة ومؤسسات، كي يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية هنا على أرض الإمارات وفى رحاب مدينة دبي».

