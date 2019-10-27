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برلمان

وفد برلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يتفقد أحد سجون الصعيد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
سجن
سجن
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ماجدة بدوى
انطلق منذ قليل وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتفقد أحد السجون بمحافظات الصعيد.

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
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