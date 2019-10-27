سفير فيتنام بالقاهرة يفتتح بطولة فوفينام فيات فو داو بشرم الشيخ

أعلن سفير فيتنام بالقاهرة، تران ثانه كونج، أمس السبت، افتتاح بطولة "فوفينام فيات فو داو" بشرم الشيخ، وأعرب عن خالص امتنانه للوزارات المصرية المعنية، ومحافظة جنوب سيناء، لدعمهم وتنسيقهم مع سفارة فيتنام لعقد المهرجان الأول من فنون القتال الفيتنامية فى مصر وكذلك فى أفريقيا والشرق الأوسط.



وأشار سفير فيتنام، إلى أن هذه البطولة هى مثال ممتاز على العلاقات بين مصر وفيتنام، وهى علاقات تم تأسيسها وتعزيزها على مدى عقود من العمل المشترك.



حضر حفل الافتتاح، رئيس الاتحاد الأوروبى للعبة الفوفينام، فلورين ماكوفى، رئيس الاتحاد الأفريقى والاتحاد الجزائرى، محمد جواد، النائب عماد محروس، رئيس اتحاد الفوفينام فى مصر، محمد ربيع، مدير عام الاتحاد المصرى للفوفينام، عاطف عبد الوهاب، المسئول عن رياضة فوفينام فى السودان، النائب محمد الكورانى، أمين عام الاتحاد، محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلين من جمعيات فوفينام فى جميع أنحاء العالم.



وأعرب السفير، عن تقديره لجمعية فوفينام المصرية لجهودها الرامية إلى جعل هذا المهرجان يحدث اليوم فى مدينة السلام شرم الشيخ.



وتوجه بالشكر، إلى كل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث، بصفة خاصة الكابتن محمد ربيع مدير عام الاتحاد المصرى للفوفينام فى مصر.



وأوضح السفير، أن فيتنام تقع فى جنوب شرق آسيا - وهى منطقة اقتصادية ديناميكية - تحولت الآن بقوة مع معدل نمو اقتصادى مرتفع بأكثر من 6٪ لأكثر من 30 عامًا متتالية وتبرز كواحدة من إمدادات العالم الجديدة للسلع عندما قامت بتصدير سلع بقيمة 244 مليار دولار عام 2018 ووجهة جيدة لأنشطة الاستثمار الأجنبى حيث يوجد حاليًا 116 دولة تستثمر فيها مع ما يقرب من 27,900 مشروع استثمار أجنبى مباشر بإجمالى رأسمال 194 مليار دولار.



وقال: إن السوق الكبيرة التى تضم 95 مليون شخص، والأمن والاستقرار السياسى، ومساحة متتالية وعالية من النمو الاقتصادى، واتفاقيات التجارة الحرة من الجيل الجديد مع جميع القوى الاقتصادية العالمية والكتل الكبرى، ومناخ الاستثمار السليم، والقوى العاملة الماهرة هى التفسيرات لفيتنام فى جذب تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.





وتابع السفير: مثل مصر، أصبحت فيتنام نقطة جذب للسائحين الأجانب فى آسيا، حيث كان هناك 15.5 مليون زائر أجنبى لبلدنا عام 2018، مما يكسب الحكومة 27 مليار دولار من عائدات السياحة، ويولد 2.5 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى.





وأضاف، اسمحوا لى أن أشاطركم بعض المقتطفات من كتاب السفر الأكثر شعبية، Lonely Planet-on Vietnam لدينا، "إنها دولة ذات جمال طبيعى خلاب مع تراث فريد من نوعه، حيث يصبح السفر سريعًا مدمنًا، أمة فى طريقها إلى الأمام، تعمل فيتنام على موازنة ثقافتها الحضرية مع تراث ساحر وقيم تقليدية قوية ".





وقال: من خلال هذا المقتطف، يمكنك بسهولة العثور على إجابة بنفسك عن سبب حصول فيتنام على لقب "أفضل وجهة لمشاهدة المعالم السياحية فى آسيا عام 2018" من قِبل World Travel Wards والعديد من التصنيفات الأخرى المرموقة لشواطئها ومنتجعاتها العالمية، المدن والطهى ولماذا تعتبر فيتنام نقطة جذب للزائرين الأجانب حيث نقدم العديد من الجولات الاختيارية أو المصممة خصيصًا بدءًا من مشاهدة المعالم السياحية، الغذاء، الصحة، الجولف، الاستكشاف، جولات الإقامة المنزلية.



وأضاف، نعلم جميعًا أن أكثر فنون القتال شهرة تأتى من دول آسيوية مثل اليابان والصين وكوريا، ولكن ماذا عن ممثلى آسيا الصغار؟ هل استطاعوا أيضًا تطوير فنون القتال فى ظل ممثليهم العظماء عبر تاريخهم؟ جوابنا نعم، وهذه هى رياضة فوفينام فيات فو داو من فيتنام، كأمة شجاعة عندما تجرأت على الوقوف وتمكنت من صد العديد من الغزوات الأجنبية خلال تاريخها لحماية أراضيها، وضعت فيتنام شكلها الخاص فى فنون القتال.





وأوضح السفير، أن فوفينام هى فن قتالى ذات أصول فيتنامية للدفاع عن النفس يجمع مجموعة من التقنيات حرب بلا بدون أسلحة أو بالسلاح، وفى نفس الوقت تدريب على البعد الروحى والأخلاقى للسيطرة على الذات وضبط النفس وشعار الفوفينام "كن قويا..لتكون نافعا" يدعو إلى التنمية الشاملة للفرد مثل القوة الخارجية والطاقة الداخلية، وأيضا، صحيا، فكريا، أخلاقيا، وتنمية الروح المعنوية.





وأعرب، عن سعادته بالتفاعل والروح المعنوية لدى جميع المشاركين فى البطولة، مضيفا، أنا متأكد من نجاح هذا الحدث خاصة أن الرياضة تدور حول الصداقة، وهذا الحدث جمعنا فاليوم، سوف يفوز لاعبين ويخسر لاعبون آخرون، ولكن الصداقة سوف تستمر





وأشار، إلى أن التقنيات الخاصة بهذه الرياضة متعددة وتشمل تقنيات اليد والكوع، والركلات، وكاسحات القدم، وتقنيات الرفع، السمة المميزة هى مقص الساق فى الرأس لإسقاط الخصم أو هدمه، وهناك أيضًا أساليب الهجوم والدفاع، وأساليب الهروب، والأشكال، والكفاح الحر، والمصارعة التقليدية، ويتعلم طلاب فوفينام فيات فو داو من ذوى الخبرة والمتقدمون كيفية التعامل مع الأسلحة التقليدية مثل العصا الطويلة والسكين والسيف والصابر والمطرقة والفأس.





وأن تاريخ فوفينام يعود إلى عام 1930 من القرن العشرين عندما قدم Grandmaster Ngyuen Loc رسميًا فنه القتالى فوفينام عام 1938، منذ صغره قام بدراسة طويلة للفنون القتالية والفلسفة الفيتنامية التقليدية، ولكن مع الظروف التى مرت بها فيتنام خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية ونظرا للاضطهاد، صمم هذه اللعبة للفيتناميين بشكل يتأقلم مع اللياقة البدنية الفيتنامية، نتيجة لذلك ظهرت حركات صغيرة ورشيقة وأصبحت سمة بارزة من هذا الفن.





وقال: على مر الزمن، تطورت الفوفينام بسرعة واكتسبت شهرة عالمية بتأسيس الاتحاد العالمى، وانتشرت الفوفينام حتى الآن فى 70 دولة، وفى مصر بلغ عدد ممارسى اللعبة حوالى 2000 شخص.





وأضاف، تتمتع فيتنام ومصر لعلاقات دبلوماسية منذ عام 1963 والارتباط السياسى يعود إلى أكثر من 55 عاما وهذا يعد أساس متين للتعاون الثنائى بين البلدين.





وأكد، أن الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى إلى فيتنام عام 2017 وأيضا زيارة الرئيس الراحل تران داى كوانج لمصر العام الماضى أعطت دفعة قوية لمزيد من التعاون الثنائى.