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تعليم

جامعة القاهرة تنظم ندوة حول أبعاد الأمن القومي المصري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تواصل جامعة القاهرة احتفالاتها بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث تنظم كلية التربية النوعية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "أبعاد الأمن القومي المصري"، يتحدث خلالها اللواء الدكتور محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وأحد أبطال أكتوبر، ويدير الندوة الكاتبة الصحفية خديجة محمود وذلك اليوم، الاحد الساعة 12 ظهر، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وأوضح الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية، أن هذه الندوة تأتي بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وفي إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد لتعزيز الانتماء لدى الطلاب.

من جانبه قال الدكتور طارق سمير وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، إن حرص الكلية على الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يسهم في تنمية الحس الوطني لدى الطلاب، من خلال توعيتهم بالأحداث التاريخية والبطولات المشرفة لجنود مصر.
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