البيت الأبيض: ترامب يدلي ببيان مهم في وقت لاحق اليوم الأحد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان مهم في وقت لاحق اليوم الأحد.





ونقل موقع يو إس إيه توداي الأمريكي عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جايدلي قوله : إن ترامب سيدلي ببيان إلى الأمة صباح اليوم بتوقيت أمريكا، دون أن يوضح أي تفاصيل بشأن البيان.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد في وقت سابق اليوم قائلا "لقد حدث شيء مهم اليوم".





يذكر أن مسؤولا رفيع المستوي بالبنتاجون كان قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك في غارة جوية علي محافظة إدلب السورية.