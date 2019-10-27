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أخبار البلد

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

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